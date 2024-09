Wohnbaugenossenschaft aus Stuttgart: Ärger wegen Mieterhöhung: Mieter sammeln 1216 Unterschriften

1 Zusammentreffen der Mieterinitiative mit Flüwo-Verantwortlichen am Hauptsitz der Genossenschaft in Degerloch Foto: Caroline Holowiecki

Seit dem Frühjahr macht eine neue Mieterinitiative mit Basis in Esslingen gegen Mieterhöhungen der Degerlocher Wohnbaugenossenschaft Flüwo mobil. Nun kam es zum öffentlichen Aufeinandertreffen.











Bereits gegen 15.15 Uhr platzt Benjamin Jutrzinski der Kragen. Er hebt kurz die Hand, ruft einen Gruß in die Menge und zieht sich dann samt seiner Entourage ins Gebäude zurück. Der Grund für den Eklat: Eben hat Ursel Beck von der Mieterinitiative Stuttgart der Wohnungsbaugenossenschaft Flüwo eine finanzielle Schieflage unterstellt, und das will sich das Vorstandsmitglied keinesfalls nachsagen lassen. Später wird der Unternehmenssprecher Andreas Hahn eine E-Mail hinterherschicken, in der diese und andere „nachweisliche Falschaussagen“ mit Nachdruck dementiert werden. Vielmehr seien die Finanzen der Flüwo „durchweg sehr solide“.