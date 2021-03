1 Wo es jetzt noch auf die Felder geht, wird vermutlich noch in diesem Jahr mit der Erschließung des Wernauer Wohngebiets Adlerstraße Ost III begonnen. Foto: Ines Rudel

Mit dem Wernauer Baugebiet Adlerstraße Ost III geht’s voran. Auf dem Katzenstein entstehen 220 neue Wohneinheiten. Der Bebauungsplan liegt zurzeit im Quadrium aus.

Wernau - In der jüngsten Gemeinderatssitzung im Wernauer Quadrium stand wieder einmal das Thema Adlerstraße Ost III auf der Tagesordnung. Dieses Mal musste, was das neue Wohnbaugebiet angeht, allerdings nur eine Formalie abgehandelt werden. Knapp 150 000 Euro der bisherigen Erschließungskosten für die Abschnitte I und II werden, wie schon von Anbeginn vorgesehen, auf den dritten Teil der Maßnahme umgelegt. Sprich: Es wird Geld in die Stadtkasse zurückfließen, die in Vorleistung gegangen war. Entsprechend einstimmig fiel das Votum aus.