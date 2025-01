Explosion in Schorndorf: Zahl der Verletzten erhöht sich auf sieben

Explosion in Schorndorf

1 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind noch mit Löscharbeiten beschäftigt. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

In Schorndorf kämpft die Feuerwehr nach einer Explosion gegen ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.











In der Gmünder Straße in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) kämpft die Feuerwehr aktuell gegen den Brand eines Wohn- und Geschäftshauses. „Wir wurden um 7.15 Uhr mit den Stichworten Explosion und Einsturz alarmiert“, sagt Tim Maier, der Sprecher der Feuerwehr Schorndorf. „Schon bei der Anfahrt war eine große Rauchsäule erkennbar.“ Anwohner wurden von der Feuerwehr gebeten, Türen und Fenster zu schließen.

Brandursache bislang unklar – Löscharbeiten dauern an

In dem betroffenen Gebäude befinden sich neben Wohnungen unter anderem ein Café und eine Gärtnerei. „Zum jetzigen Stand gibt es sieben Verletzte“, so Maier gegen 10 Uhr. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen. Die Ursache des Feuers sei bislang unklar. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an – neben der Schorndorfer Feuerwehr sind auch auch Feuerwehren aus Urbach, Waiblingen und Weinstadt im Einsatz.