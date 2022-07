1 Kritisch wird es, wenn viele Hausbesitzer ihre Kredite nicht mehr bedienen können und verkaufen müssen. Foto: dpa/Bernd Settnik

Nach zehn Boomjahren dürften die Hauspreise fortan langsamer steigen, in einigen Regionen wohl auch sinken. Denn der rasante Preisanstieg der vergangenen Jahre ging zu einem erheblichen Teil auf die rekordniedrigen Zinsen zurück, mit denen es nun vorbei ist. Noch im Februar konstatierte die Bundesbank in ihrem Monatsbericht erhebliche Überbewertungen, vor allem in den Städten: Dort lägen die Immobilienpreise „zwischen 15 und 40 Prozent über dem Preis, der durch sozio-demografische und wirtschaftliche Fundamentalfaktoren angezeigt ist“.