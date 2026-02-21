Woher die Brezel kommt: Verschlungene Wege eines Kultgebäcks
1
Manuela Klotz präsentiert frische Brezeln in einer Bäckerei in Bad Urach. Foto: Fricker

Die Brezel wurde einer Sage zufolge in Bad Urach auf der Schwäbischen Alb erfunden. Widerspruch ist erlaubt, aber den Urachern vermutlich egal.

Der Erfolg hat bekanntlich viele Väter und Mütter. Das gilt erst recht beim Essen und Trinken und der Frage, woher besonders beliebte Speisen kommen. In Neapel streiten sich geschätzt ein Dutzend Gastronomen um die Frage, in welcher Backstube die erste Pizza Margherita geknetet wurde. Der Brezel ergeht es nicht anders: Verschiedene Regionen und Orte reklamieren die Erfindung des verschlungenen Gebäcks für sich – vom Elsass bis nach Tirol will man den Teig erstmals derart elegant verdreht haben.

