Wölfe im Kreis Esslingen: FDP fordert: Prävention vor Wölfen

Foto aus Dettingen Zweiter Nachweis für Wolf im Kreis Esslingen

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten ist ein Wolf im Kreis Esslingen gesichtet worden. Am 12. August ist in Dettingen unter Teck ein Exemplar von einer Fotofalle aufgenommen worden. Ob es das selbe Tier ist, ist unklar. Ein Zusammenhang mit weiteren Sichtungen in der Region aber wahrscheinlich, laut einem Experten.