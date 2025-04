Wöhrder See in Nürnberg: Vierjähriger wird aus See geborgen - und stirbt

Wöhrder See in Nürnberg

1 Für den Vierjährigen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Ein Junge entfernt sich unbemerkt beim Spielen nahe einem See. Ein Passant entdeckt das Kind im Wasser und zieht es an Land. Trotz schneller Hilfe stirbt der Vierjährige im Krankenhaus.











Link kopiert

Ein vierjähriger Junge ist aus dem Wöhrder See in Nürnberg geborgen worden und kurz darauf im Krankenhaus gestorben. Ein Passant entdeckte das Kind im Wasser und zog es an Land, wie die Polizei mitteilte. Die Mutter hatte ihren Sohn demnach kurz zuvor am Nachmittag vermisst gemeldet, nachdem er sich unbemerkt von einem Spielplatz am See entfernt hatte.

Junge verstirbt trotz Reanimationsmaßnahmen

Trotz umgehender Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte starb der Vierjährige am Abend in einem Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den genauen Umständen.