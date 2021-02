Auch in dieser Woche ist viel passiert im Kreis Esslingen: auf dem Flugplatz am Jägerhaus haben Drifter große Schäden angerichtet und im EZ-Talk zur Landtagswahl ging es heiß her.

Kreis Esslingen - In dieser Woche waren unter anderem das die wichtigsten Themen: Am Montag sind die Schulen im Landkreis Esslingen teilweise wieder in den Präsenzunterricht übergegangen. Grundschüler aber auch die Absolventen der Abschlussklassen der weiterführenden Schulen dürfen wieder zurück in die Klassenzimmer. Die EZ hat in verschiedenen Schulen im Landkreis nachgefragt, wie die Stimmung ist.

Tiefe Furchen auf dem Flugplatz

Außerdem sind auf der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke große Baumaschinen aufgefahren. Der Rückbau der Brücke zwischen Mettingen und Brühl hat begonnen.

Für großen Ärger sorgten Raser, die auf dem Flugplatz am Esslinger Jägerhaus Drift-Manöver geübt hatten. Laut dem Aero Club Esslingen haben die Unbekannten große Schäden angerichtet.

Am Freitag hatten wir dann die Zusammenfassung des EZ-Talks zur Landtagswahl im Blatt. Sechs Kandidaten aus dem Wahlkreis Esslingen stritten über verschiedene Themen wie digitale Transformation und Wohnungsbau – und der Talk hatte es in sich.

