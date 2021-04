Eine kontroverse Drehscheibe in Ostfildern, Schnelltests für Schüler und die Corona-Strategie de Stadt: Auch diese Woche zeigen wir Ihnen wieder die wichtigsten Themen der Woche in einem kurzen Video.

Kreis Esslingen - Die Corona-Zahlen steigen wieder. Auch in Esslingen und das macht sich vor allem im Gesundheitsamt des Kreises bemerkbar. Die Belastung dort ist inzwischen so hoch, dass erneut die Bundeswehr um Unterstützung angefragt wurde. Zudem scheint es bei der Software für die Kontaktverfolgung stellenweise noch zu haken.

Strategie nach Tübinger Vorbild

Erst letzte Woche hat das Schnelltestzentrum am Bahnhofplatz seine Türen geöffnet. Doch die Stadt baut ihre Kapazitäten weiter aus. Zwar ist eine Lockerung des Lockdowns derzeit noch nicht absehbar, doch die Stadt will vorbereitet sein: Sobald der Inzidenzwert wieder unter 100 fällt, will sie eine ähnliche Test- und Öffnungsstrategie wie Tübingen fahren.

Unterschiedliche Erfahrungen mit Schnelltests an Schulen

Seit Montag, den 22. März, werden Corona-Schnelltests an den Schulen angeboten. Die Schnelltestaktionen liegen bis dato in der Verantwortung der einzelnen Kommunen. Auch die Teilnahme ist freiwillig. Wie sind also die Erfahrungen damit im Landkreis Esslingen? Laut Corina Schimitzek, Leiterin des Staatlichen Schulamts Nürtingen, sei es von Schule zu Schule sehr unterschiedlich. Die Bereitschaft der Eltern, ihre Einwilligung für die Schnelltests zu geben, liege zwischen 20 und 90 Prozent.

Gefährliche Drehscheibe im Scharnhauser Park?

Ist das Drehscheibenkarusell auf dem großen Spielplatz im Scharnhauser Park in Ostfildern zu gefährlich? Der Meinung sind einige Eltern. Nachdem Montag ein neunjähriger Junge dort verunglückte und vom Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste, sorgen sich viele Väter und Mütter um ihre Kinder. Das Rathaus sieht allerdings keinen Handlungsbedarf: Bei der jüngsten Inspektion seien keine Mängel festgestellt worden.

