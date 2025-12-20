Wochenmarkt in Adventszeit: Beschicker in Stuttgart kämpfen mit Umsatzeinbußen – Kritik an Standvergabe

1 Während des Weihnachtsmarkt zieht der Stuttgarter Wochenmarkt auf die Königstraße – dort fehlt zum Teil die Kundschaft. Foto: Scheffel/StZN

Während des Stuttgarter Weihnachtsmarkts muss der Wochenmarkt auf die Königstraße ausweichen – dieses Jahr stehen einige Stände weit ab vom Schuss. Für die Beschicker hat das Folgen.











„Es ist frustrierend für uns“, sagt Thomas Weber. Der Gärtner und Beschicker aus Stuttgart-Uhlbach ist seit vielen Jahren auf dem Stuttgarter Wochenmarkt dabei. In der Adventszeit bietet er an seinem Stand auf der Königstraße, der unter dem Jahr auf dem Schillerplatz steht, auch Adventskränze und weihnachtliche Dekoration an – in der Vorweihnachtszeit sehr gefragte Artikel, könnte man meinen.