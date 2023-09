1 Am Samstag soll der Rote Platz in der Pliensauvorstadt zum Leben erwachen. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Ein Musikfestival auf dem Roten Platz soll den Esslinger Stadtteil am Wochenende zum Klingen bringen.











Einen „Place to be“ hatte sie Oberbürgermeister Matthias Klopfer genannt. Nun soll die Pliensauvorstadt zu einem noch angesagteren Ort werden. Der Verein Pliensauvorstadt live organisiert am Samstag, 16. September, ab 17 Uhr einen Musikabend mit vielen guten Noten – das „Festival am Roten Platz“.

Musik zum Chillen und Zuhören

Der Rote Platz in der Pliensauvorstadt soll zu einer Konzertbühne werden. Wie Frank Limberger vom Vorstand des veranstaltenden Vereins mitteilt, greift am Samstag, 16. September, ab 17 Uhr der Stuttgarter Sänger, Songwriter und Musiker Florijan van der Holz in die Tasten und Saiten. Gar nicht hölzern soll der Auftritt des Interpreten mit seinen selbst geschriebenen Songs sein. Seine musikalische Stilrichtung lade zum Entspannen, Zuhören und Genießen ein. „Er beschreibt sich mit seinen melancholisch optimistischen Songs als musikalischen Beobachter, der Alltagsgeschichten erzählt“, heißt es im Ankündigungstext.

Das Stimmungsbarometer wird dann an Lluvia weitergegeben. Lluvia ist zwar das spanische Wort für Regen, doch für Gewitterstimmung möchte die Band aus Landau in der Pfalz nicht sorgen. Im Gegenteil – das fünfköpfige Ensemble bietet laut Veranstalter unangestrengten Ambient-Pop. Zur Band gehören die beiden Schwestern Debora und Simone als Sängerinnen und an den Keyboards. Sie werden von Musikern an den Drums, an Percussions und Gitarre begleitet. Auf den Notenständern liegen ausschließlich selbst geschriebene Texte bei diesem „Festival am Roten Platz“. Das Event an diesem Samstag ist laut Veranstalter zuerst ein musikalischer Abend, „aber es ist auch für Gäste und Einwohnerschaft die Möglichkeit, ihren Stadtteil großartig zu feiern und Besucher willkommen zu heißen“.

Ein handgemachtes Fest

Seit 2020 organisiert der Verein Pliensauvorstadt live nach eigenen Angaben kleine und große Events und Konzertabende auf dem Roten Platz: „Von der Organisation über die Technik bis hin zum Catering ist alles handgemacht.“ Mit der Bespielung des Roten Platzes möchte der Verein eine kulturelle Achse schaffen. Sie soll von der Innenstadt über den neuen Standort des Stadtjugendrings in der Stuttgarter Straße bis hin zum Kulturzentrum Dieselstraße reichen. Gemeinsam mit diesen genannten Institutionen sei die Pliensauvorstadt damit ein wichtiger Bestandteil der Esslinger Musik- und Kulturszene, sagt der Verein Pliensauvorstadt live.