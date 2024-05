1 In Münchingen steigt wieder das Hobafäschd.Dieses Jahr bereits zum 43. Mal: das Bergwaldfest Foto: Simon Granville

Außer Vatertags-Hocketsen am Donnerstag laden auch das Musikfest in der Ditzinger Glemsaue und das Hobafäschd in Münchingen am Wochenende zum Besuch.











Link kopiert

An Christi Himmelfahrt wird immer auch der Vatertag gefeiert – an vielen Orten mit einer Hocketse. In diesem Jahr steht schon am Sonntag darauf der Muttertag im Kalender.