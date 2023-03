1 Thomas Ebinger will Verständnis für anderen Kulturen wecken. Foto: Ines Rudel

Flüchtlingslager auf der Balkanroute hat der Kemnater Pfarrer Thomas Ebinger besucht. Im Rahmen der Wochen gegen Rassismus berichtet er von seinen Erfahrungen.















Menschen, die jahrelang auf der Flucht sind, hat der Kemnater Pfarrer Thomas Ebinger bei seiner vierwöchigen Reise auf der Balkanroute in Bosnien und Kroatien getroffen. Das hat den Theologen für die Nöte der Geflüchteten sensibilisiert, die er als Pfarrer für Asyl und Migration im evangelischen Kirchenbezirk Bernhausen betreut. Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus in Ostfildern hält der Theologe am Dienstag, 28. März, um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Kemnat einen Vortrag über seine Erfahrungen. Auch die Städte Nürtingen und Kirchheim bieten im Rahmen der bundesweiten Aktionswochen ein Programm an.