1 Antonino Caprino von der Firma Yo-Netz (rechts vorne) übt den Anschluss eines Hauses an das Stromnetz. Foto: Roberto Bulgrin

Die Agentur für Arbeit wirbt bei der bundesweiten Woche der Ausbildung vom 14. bis 18. März bei Firmen, Schülern und Eltern für die Ausbildung. Die Netze BW probiert am Aus- und Weiterbildungsstandort Esslingen bereits einiges aus.















Die voraussichtliche Lebensarbeitszeit der Deutschen steigt seit Jahren. Personen, die 2020 in das Berufsleben eingestiegen sind, werden im Schnitt mehr als 39 Jahre arbeiten. Umso wichtiger wird es, gut vorbereitet in den richtigen Beruf zu starten. Die Agentur für Arbeit Esslingen hat sich daher in diesem Jahr bei der bundesweiten Woche der Ausbildung vom 14. bis 18. März vor allem die Berufsorientierung auf die Fahnen geschrieben. „Der klassische erste Einblick in die Berufswelt ist ein Praktikum“, sagt Tobias Krause, Bereichsleiter der Agentur für Arbeit Esslingen. In den vergangenen beiden Jahren waren Praktika in Zeiten von Homeoffice und Abstandsgebot jedoch kaum möglich. Daher mussten Unternehmen erfinderisch werden, um Schüler dennoch erreichen und für eine Ausbildung begeistern zu können.