Wo soll das hinführen?: Umleitungsschild verwirrt Autofahrer in Esslingen

Umleitungsschild verwirrt Autofahrer in Esslingen

1 Ein fehlender Buchstabe macht einen Esslinger Stadtteil zur badischen Stadt. Foto: Roberto Bulgrin

Knapp 130 Autobahnkilometer liegen zwischen dem Esslinger Stadtteil Brühl und der südwestlich von Baden-Baden gelegenen Stadt Bühl. Doch Entfernungen sind in globalisierten Zeiten relativ, und wer nicht aufpasst und sich auf den Weg in den Esslinger Brühl macht, darf sich nicht wundern, wenn er an der Bundesstraße 10 unverhofft einem Wegweiser nach Bühl begegnet. Weil die Abfahrt Esslingen-Brühl aktuell gesperrt ist, wurde eine Umleitungsstrecke ausgeschildert. Nur heißt es auf den Schildern nicht ganz korrekt „ES-Bühl“.

Unserem Leser Dietmar Beck fiel der kleine Fauxpas sofort auf: „Auf der Umleitungsbeschilderung wird durchgängig ‚ES-Bühl’ genannt, ferner scheint in diesem Zusammenhang auch mein Arbeitgeber einen weiteren Werkteil hinzubekommen zu haben, weil auch ein ‚Mercedes-Benz Werk Bühl’ genannt wird.“ Und alles nur, weil ein einziger Buchstabe abhanden gekommen ist ...

Fehlerteufel treibt in Esslingen Schabernack

Becks augenzwinkernde Vermutung, Esslingen könnte auf dem Weg zur 100 000-Einwohner-Stadt über Nacht einen neuen Stadtteil aus dem Hut gezaubert haben, wird im Rathaus so wenig bestätigt wie der Verdacht, dass der eingesparte Buchstabe Teil der städtischen Haushaltskonsolidierung sein könnte.

Große Wohnblocks prägen das Bild des Esslinger Stadtteils Brühl. Foto: Horst Rudel

Viel eher dürfte da der Fehlerteufel sein Unwesen getrieben haben – und wenn er schon seinen Schabernack treibt, dann macht er’s konsequent und spart sich auf sämtlichen Umleitungsschildern das „r“. Doch Dietmar Beck ist zuversichtlich, dass sich das Problem rasch regeln lässt: „Gegebenenfalls werden diejenigen, welchen hier ein kleiner Fehler unterlaufen ist, dazu ermutigt, diesen zu korrigieren.“

Ein Blick in die Sprachgeschichte

Das Mercedes-Benz-Werk Brühl prägt das Bild des Stadtteils. Foto: Roberto Bulgrin

Und vielleicht wird der eine oder andere ja auch neugierig und möchte nachlesen, warum Brühl und Bühl zweierlei sind. Sprachwissenschaftler wissen Rat: Der historische Flurname Brühl leitet sich vom mittelhochdeutschen „brüel“ ab und steht für eine wasserreiche Wiese. Der in Süddeutschland weit verbreitete Flurname Bühl geht zurück auf das mittelhochdeutsche Wort „bühel“, das für „Hügel“ steht. So kann selbst ein kleiner sprachlicher Fauxpas doch noch unverhoffte Erkenntnis bringen.