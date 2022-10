1 Die Grabstätte in Ludwigsburg. Eigentlich müsste Wilhelms Grabstein links hinten liegen, er liegt aber vorne mittig. Foto: ts

Sachen gibt’s, die gibt’s gar nicht: Württembergs letzter König, Wilhelm II., liegt seit vielen Jahren unter einem falschen Grabstein – offenbar mit Wissen des Hauses Württemberg und der Stadt Ludwigsburg. Wie konnte es dazu kommen?















. Dem Stuttgarter Historiker Harald Schukraft war es schon lange aufgefallen: Bei der Grabstätte von König Wilhelm II. von Württemberg auf dem Alten Friedhof in Ludwigsburg geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. Doch alles Nachfragen, ob bei der Stadt Ludwigsburg oder dem Haus Württemberg in Altshausen, blieb in der Vergangenheit erfolglos. Keiner wollte auf Schukrafts Hinweise ein schlüssige Antwort geben.