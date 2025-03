WM-Qualifikation: Tuchels England-Debüt mit Rückkehrern und königlichem Lob

1 Thomas Tuchel freut sich vor seinem ersten Spiel als Nationaltrainer Englands über royale Unterstützung. Foto: Ben Whitley/PA Wire/dpa

Mit royaler Rückendeckung startet Thomas Tuchel als Nationaltrainer Englands, Prinz William spricht schon vom WM-Titel 2026. Der Coach verzichtet zur Premiere dabei auf einen formschwachen Star.











Link kopiert

London - Thomas Tuchel hat als Fußball-Nationaltrainer Englands seinen ersten Kader nominiert - und bereits vor der Premiere royale Unterstützung erhalten. Prinz William lobte den deutschen Coach als "genau den Richtigen" für den Job.

Tuchel sagte, England-Trainer zu sein, sei "aufregend und irgendwie surreal". "Es ist eine große Ehre, und ich bin sehr stolz darauf. Mir ist absolut bewusst, dass es etwas Besonderes ist, als ausländischer Trainer diese Mannschaft coachen zu dürfen. Und ich werde dafür sorgen, dass ich es auch verdiene."

Prinz William adelt Tuchel - und spricht schon vom WM-Titel

Mit Blick auf die Diskussion, ob nicht ein Engländer den wichtigsten Trainerposten im englischen Fußball besetzen müsse, sagte Prinz William, er könne die Debatte zwar nachvollziehen. "Aber meiner Meinung nach sollte es die beste Person für diesen Job sein – und Thomas ist genau der Richtige. Er gehört zweifellos zu den fünf besten Trainern der Welt", sagte der Schirmherr des englischen Fußball-Verbandes FA der "Sun". "Es wäre fantastisch, wenn er nächstes Jahr die Weltmeisterschaft gewinnen könnte. Wir bereiten uns darauf vor, und es ist definitiv möglich."

Das königliche Lob mache ihn sehr stolz, sagte Tuchel. Bei einem Treffen auf Schloss Windsor habe er sich mit dem Thronfolger und glühenden Fußball-Fan bereits ausgetauscht. "Es bedeutet mir viel, und es ist einfach etwas ganz Besonderes, was mit diesem Job einhergeht", sagte der 51-Jährige. "Es ist eine Ehre und ein Privileg – aber auch eine große Verantwortung."

Tuchel setzt auf prominente Rückkehrer

Tuchel geht seine Premiere am kommenden Freitag gegen Albanien und drei Tage später gegen Lettland mit zwei prominenten Rückkehrern an. Er holte die Stars Marcus Rashford (Aston Villa) und Jordan Henderson (Ajax Amsterdam) zurück in den Kader der Three Lions. Rashford und Henderson waren von Ex-Coach Gareth Southgate nicht für die EM 2024 in Deutschland nominiert und auch danach von Interimstrainer Lee Carsley nicht berücksichtigt worden.

Angeführt wird das Aufgebot von Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane, der Kapitän bleibt. Dagegen verzichtet Tuchel auf den formschwachen Jack Grealish von Manchester City. In der WM-Qualifikation trifft Vizeeuropameister England in der Gruppe K auch auf Serbien und Andorra.

Tuchel hatte am 1. Januar seinen Job als Englands Nationaltrainer übernommen - als erster Deutscher überhaupt. Der frühere Coach unter anderem des FC Bayern München, des FC Chelsea, von Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain soll England zur WM 2026 führen und dort möglichst das lange Warten auf den ersten großen Titel seit dem WM-Triumph 1966 beenden.