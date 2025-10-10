WM-Qualifikation: So kehrt der Spaß in die DFB-Elf zurück

So kehrt der Spaß in die DFB-Elf zurück

1 Völlig losgelöst: die Nationalspieler Joshua Kimmich, David Raum und Aleksandar Pavlovic (von rechts) Foto: Baumann

Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt das WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg und übernimmt die Tabellenführung – aber hält die Spielfreude in Nordirland an?











Viele lachende Gesichter hat es in Sinsheim gegeben. Denn die Spielfreude ist in das Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückgekehrt. Und das macht nicht nur dem Bundestrainer Julian Nagelsmann und den Spielern Spaß, sondern ebenso den Fans. Mit 4:0 (2:0) gewannen die Gastgeber die WM-Qualifikationspartie gegen Luxemburg souverän.