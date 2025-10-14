12 Der einstige VfB-Verteidiger Franco Foda hat als Trainer des Kosovo nach dem Sieg in Schweden mit Ex-Coach Jon Dahl Tomasson gut lachen. Foto: IMAGO (2)/TT, Bildbryan

Als Nationaltrainer gelingt Franco Foda mit dem 1:0 des Kosovo in Göteborg der große Coup. Bei den Schweden muss Chefcoach Jan Dahl Tomasson nun seinen Hut nehmen.











Link kopiert

Es waren die Zeiten, in denen der VfB international groß aufrüstete – zunächst mit überschaubarem Erfolg. Geholt hatte man am Wasen im Sommer 2005 neben dem italienischen Startrainer Giovanni Trapattoni („Habemus Mister!“) auch das Dänen-Duo bestehend aus Flügelspieler Jesper Grönkjaer von Atlético Madrid und Torjäger Jon Dahl Tomasson, der vom Weltpokalsieger und italienischen Meister AC Mailand kam. Großes Kino also.