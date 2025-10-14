WM-Qualifikation: Duell der Ex-VfB-Profis: Foda legt Tomasson aufs Kreuz
12
Der einstige VfB-Verteidiger Franco Foda hat als Trainer des Kosovo nach dem Sieg in Schweden mit Ex-Coach Jon Dahl Tomasson gut lachen. Foto: IMAGO (2)/TT, Bildbryan

Als Nationaltrainer gelingt Franco Foda mit dem 1:0 des Kosovo in Göteborg der große Coup. Bei den Schweden muss Chefcoach Jan Dahl Tomasson nun seinen Hut nehmen.

Es waren die Zeiten, in denen der VfB international groß aufrüstete – zunächst mit überschaubarem Erfolg. Geholt hatte man am Wasen im Sommer 2005 neben dem italienischen Startrainer Giovanni Trapattoni („Habemus Mister!“) auch das Dänen-Duo bestehend aus Flügelspieler Jesper Grönkjaer von Atlético Madrid und Torjäger Jon Dahl Tomasson, der vom Weltpokalsieger und italienischen Meister AC Mailand kam. Großes Kino also.

