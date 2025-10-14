Als Nationaltrainer gelingt Franco Foda mit dem 1:0 des Kosovo in Göteborg der große Coup. Bei den Schweden muss Chefcoach Jan Dahl Tomasson nun seinen Hut nehmen.
Es waren die Zeiten, in denen der VfB international groß aufrüstete – zunächst mit überschaubarem Erfolg. Geholt hatte man am Wasen im Sommer 2005 neben dem italienischen Startrainer Giovanni Trapattoni („Habemus Mister!“) auch das Dänen-Duo bestehend aus Flügelspieler Jesper Grönkjaer von Atlético Madrid und Torjäger Jon Dahl Tomasson, der vom Weltpokalsieger und italienischen Meister AC Mailand kam. Großes Kino also.