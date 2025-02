WM in Saalbach-Hinterglemm: Deutsches Ski-Team Aicher/Dürr in WM-Kombi auf Medaillenkurs

1 Legte mit einer starken Abfahrt vor: Emma Aicher. Foto: Jens Büttner/dpa

Gelingt den Deutschen bei der Ski-WM der erste Podestplatz? In der neuen Team-Kombi der Frauen sieht es nach der Abfahrt und vor dem entscheidenden Slalom gut aus. Es wird spannend.











Saalbach-Hinterglemm - Das deutsche Ski-Duo Emma Aicher und Lena Dürr ist bei den Weltmeisterschaften in der Team-Kombination auf Medaillenkurs. Aicher fuhr am Morgen die zweitschnellste Zeit in der Abfahrt und war nur 0,23 Sekunden langsamer als Lauren Macuga aus den USA. Das bedeutet, dass Dürr mit diesem Rückstand als Vorletzte in den Slalom ab 13.15 Uhr (ZDF und Eurosport) geht. Der Deutsche Skiverband (DSV) wartet in Saalbach-Hinterglemm noch auf das erste Edelmetall. Die Team-Kombi feiert ihre WM-Premiere.

Der Kampf um das Podest verspricht Spannung: Team Österreich 1, für das im Slalom Katharina Liensberger antritt, hat nur fünf Hundertstelsekunden Rückstand auf die Deutschen. Auf Zwischenrang vier liegt das eigentlich als stärker eingeschätzte zweite US-Duo bestehend aus Abfahrts-Weltmeisterin Breezy Johnson und Mikaela Shiffrin; die langjährige Slalom-Dominatorin geht mit 0,51 Sekunden Rückstand auf die Spitze in den entscheidenden Torlauf.

Die zweite deutsche Mannschaft folgt dann auf Rang fünf. Kira Weidle-Winkelmann zeigte im Vergleich zum Einzelrennen am Samstag eine deutlich verbesserte Abfahrt und wurde Fünfte (+0,61). Die ihr zugeteilte Jessica Hilzinger gehört im Slalom dann aber nicht zu den Top-Fahrerinnen.