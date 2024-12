WM-Duell im Schwergewicht: Fury über mentale Probleme: Boxen nicht mein größter Sieg

1 Boxsuperstar Tyson Fury hält den Kampf gegen seine mentalen Probleme für weitaus bedeutender als seine zahlreichen Erfolge als Sportler. Foto: -/Saudi Press Agency/dpa

Riad - Boxsuperstar Tyson Fury hält den Kampf gegen seine mentalen Probleme für weitaus bedeutender als seine zahlreichen Erfolge als Sportler. "Ich glaube nicht, dass das Boxen an sich mein größter Sieg ist", sagte der 36 Jahre alte Brite dem Streaminganbieter DAZN vor dem Rückkampf gegen den Ukrainer Oleksandr Usyk am Samstagabend in Riad. Er sei nach einem Suizidversuch ins Leben zurückgekehrt. "Ich bin aus den Tiefen der Verzweiflung zurückgekehrt", schob Fury hinterher.

Der frühere dreifache WM-Titelträger hatte im Mai den größten Kampf seiner Karriere gegen Usyk nach einer geteilten Punktentscheidung (1:2) verloren. Sein ukrainischer Kontrahent sicherte sich damit alle vier bedeutenden WM-Gürtel - zum ersten Mal nach seit Lennox Lewis vor mehr als 25 Jahren.

Kampf gegen Depressionen und Drogenkonsum

Im Rückkampf, der gegen 23.00 Uhr deutscher Zeit erwartet wird, gilt Usyk als Favorit. "Da reinzugehen und eine Menge Geld dafür zu kriegen, einen Boxkampf mit irgendeinem Clown zu machen, ist ein Kinderspiel im Vergleich zu dem, was ich durchmachen musste", sagte Fury weiter.

Der Schwergewichtsboxer hatte 2015 überraschend Wladimir Klitschko besiegt und später gegen Depressionen und Drogenkonsum gekämpft.