6 Englands Stürmer Harry Kane (hier mit seinem Nationalcoach Gareth Southgate) bekam bei der WM 2018 den Goldenen Schuh für den besten Torschützen des Turniers. Klappt das auch in Katar? von Foto: imago images/Shutterstock/Mark Greenwood/IPS/Shutterstock via www.imago-images.de

Die Weltmeisterschaft hat noch nicht begonnen, da wird schon diskutiert, wer am Ende den „Goldenen Schuh“ für den besten Torjäger bekommt. Wer hat die besten Chancen?















Link kopiert

In wenigen Tagen startet die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. 32 Nationen sind vertreten. Jede von ihnen würde sich am 18. Dezember vermutlich gerne zum Weltmeister krönen und den begehrten WM-Pokal in die Höhe halten.

Einzelne Spieler können neben dem goldenen Pott allerdings noch andere Auszeichnungen gewinnen– zum Beispiel den „Goldenen Schuh“, den der beste Torschütze des Turniers bekommt.

Bei der vergangenen WM in Russland 2018 ging der „Goldene Schuh“ an Englands Stürmer Harry Kane. Der Angreifer von Tottenham Hotspur schoss damals sechs Tore. Deswegen – und weil er in Nationalmannschaft sowie im Verein immer noch konstant trifft – gehört er auch in diesem Jahr zu den heißen Anwärtern auf die begehrte Trophäe.

Aber was ist mit den Superstars Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, die bei der WM in Katar ihre vielleicht letzte Chance auf den Titel WM-Torschützenkönig haben? In unserer Bildergalerie stellen wir die Favoriten vor.