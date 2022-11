NHL Rückstand gedreht: Draisaitl erzielt Siegtreffer für Oilers

Leon Draisaitl hat den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockey-Saison in einem packenden Spiel gegen die New York Rangers den Sieg beschert.Die Oilers lagen im Madison Square Garden nach dem zweiten Drittel schon mit 0:3 zurück, ehe sie das Spiel drehten und Deutschlands Superstar 2:02 Minuten vor Spielende den Siegtreffer zum 4:3 markierte.