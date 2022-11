1 So sieht die Trainingsstätte der DFB-Elf im Norden Katars von außen aus. Foto: dpa/Federico Gambarini

Die DFB-Elf wohnt und trainiert bei der Fußball-WM im Norden Katars – schon auf der Fahrt dorthin gibt es bleibende Eindrücke, ebenso wie kurz nach der Landung in Doha, wie es unser DFB-Reporter Marco Seliger schildert.















Wir sind also in der Wüste, und was das so heißt in Katar, wurde uns bei der ersten Fahrt in Richtung des Trainingsstadions der DFB-Elf im Norden des Landes bewusst. Dort, wo wir Schotterpisten auf dem Weg in die Pampa vermuteten, begrüßte uns eine vierspurige Autobahn. Geruckelt hat es auf der Fahrt nur, als uns kleine Schockwellen bei der Lektüre eines großen Ausfahrtsschildes zehn Minuten vor dem Stadion erschütterten: Rechts ab ging es zum „Women Beach“. Zum Strand also, wo die Frauen hindürfen. Zu den Männern am anderen Strandabschnitt dürfen sie nicht.