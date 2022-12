16 Die 32 teilnehmenden Nationen haben ihre Kader für die Fußballweltmeisterschaft in Katar bekannt gegeben – mit interessanten Bestmarken. Foto: AFP/INDRANIL MUKHERJEE

Welcher Verein stellt die meisten WM-Nationalspieler? Wer ist in Katar der jüngste, älteste oder größte Spieler? Ein Blick auf die Kader der 32 teilnehmenden Mannschaften.















Link kopiert

Die 32 teilnehmenden Nationen der Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar haben ihre finalen Spielerkader bekannt gegeben. Mit Ausnahme vom Iran, die einen Nationalspieler weniger mitnehmen, als sie theoretisch dürften, reisen alle Verbände mit dem Maximum an 26 Nationalspieler in den Wüstenstaat Katar. Damit dürfen sie drei Profis mehr mitnehmen als 2018 bei der letzten WM in Russland.

Insgesamt sind für das Turnier also 831 Nationalspieler von ihren Verbänden nominiert worden. Da lohnt sich natürlich ein genauer Blick in die Statistiken – und die offenbaren interessante Zahlen und Bestmarken.

Und schon einmal so viel Vorweg: Auch DFB-Kicker sind mit dabei. Wer genau, und um welche Bestmarken es dabei geht, erfahren Sie in der Bildergalerie.