Stuttgart - Weihnachten ist nicht mehr allzu weit weg, auch wenn man in der warmen Oktobersonne noch nicht unbedingt an Tannenbaum und Plätzchen denkt. Wer sich aber schon jetzt mit entsprechenden Geschenken eindecken möchte, der wird an diesem Wochenende auf dem Kunst- und Designmarkt im Wizemann-Areal in Stuttgart fündig – einem urbanen Marktplatz für junge Kreative mit über 75 Ausstellern aus den Bereichen Kunst, Design, Mode, Interior und Lifestyle.

Die angebotenen Produkte sind nicht neu, es gibt handgemachte Mode, Schmuck, Accessoires, Prints, Keramik – neu hingegen ist der dauerhafte Trend zur Nachhaltigkeit und die Art der Herstellung. „Die Akzeptanz und auch die Wertschätzung sind bei den Kunden inzwischen da, für handgemachte Dinge auch mehr auszugeben“, sagt Tobias Waclawczyk vom österreichischen Veranstalter Innova Projecting.

Weitere Hingucker auf dem Kunstmarkt

Das gilt auch für die Alpakaprodukte der Marke „Albwolle“, einem Familienbetrieb aus Lonsee im Albdonaukreis. Seit 2000 züchtet er Alpakas – eine regionale Strickerei verarbeitet die Wolle zu warmen Kleidungsstücken. Der Vorteil: Anders als bei Schafen fuseln die Fasern nicht. Die Palette reicht von Mützen und Schals über Pullover und Einlegesohlen.

Ein Hingucker sind auch die kleinen aus Holz gefertigten Portemonnaies der Marke Bimbesbox – Bimbes steht auf Pfälzisch für Geld. Nur 18 Gramm leicht bieten sie Platz für 5 bis 6 Karten und ein Fach ist für Scheine reserviert. Jede Börse ist ein Unikat und handgefertigt. Handmade sind auch die Keramikreiben aus Spanien, mit der man Knoblauch, Ingwer, Parmesan, Zitronen oder auch Muskat verarbeiten kann. Zudem sind die Schälchen in diversen Pastelltönen auch noch sehr dekorativ.

Wer sich noch weiter inspirieren lassen möchte – am Sonntag kann man noch einmal von 11 bis 19 Uhr stöbern.