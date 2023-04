1 Der Herzog hat sich geoutet. Foto: dpa/Tobias Hase

Mit 89 Jahren outet sich das Wittelsbach-Oberhaupt Franz von Bayern. Seit mehr als vier Jahrzehnten hat er einen Partner.















Franz Herzog von Bayern ist ein gediegener und bedächtig auftretender Mann, der im Juli 90 Jahre alt wird. Er ist das Oberhaupt der Wittelsbacher – wäre Bayern noch ein Königreich, so würde er auf dem Thron sitzen. An einem Abend in dieser Woche war er aber auf der Bühne in der großen Aula der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität und stellte seine Memoiren vor. Gegen Ende sagte er, in den letzten zehn Jahren habe sich viel verändert, vieles sei selbstverständlich geworden.