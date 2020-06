1 Wissenswertes über E-Zigaretten. Foto: Pixabay/Lindsay Fox

Was beinhalten E-Zigaretten? Alles Wissenswerte zum Thema E-Zigaretten.

Die E-Zigarette erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Mehr und mehr Menschen greifen zum Dampfer anstatt zur gewöhnlichen Zigarette. Eine riesige Geschmacksvielfalt trägt auch dazu bei, dass auch eigentliche Nichtraucher das „Raucherlebnis“ ausprobieren wollen. Doch sind E-Zigaretten wirklich nicht gesundheitsschädlich oder enthalten sie gar krebserregende Stoffe?

Unterschiede vorhanden - daher hochwertige Liquids kaufen

Das Angebot an Liquids für E-Zigaretten ist riesig. Beim Kauf sollten Interessierte allerdings darauf achten, wo diese Liquids erworben werden. Der Kauf in einem

Dampfer Shop - ob nun online oder offline - stellt sicher, dass die angebotenen Liquids qualitativ hochwertig sind und nach gewissen Vorgaben produziert werden. Derartige Shops reihen sich in vielen Städten bereits aneinander, wodurch sich für den Kunden eine große Auswahl ergibt. Aber dennoch stoßen die Auswirkungen von E-Zigaretten immer wieder auf Kritik. Sind die Liquids nun tatsächlich krebserregend und ebenso gefährlich für die Gesundheit wie Zigaretten?

Eigenschaften und Bestandteile von Liquids

Die Auswirkungen der Liquids werden in den Medien sehr häufig umfassend behandelt und auch kritisiert. In welchem Zusammenhang die Gefahr für die Gesundheit mit den Liquids steht, hängt unter anderem von den Inhaltsstoffen ab. Zum Großteil bestehen diese aus den Trägerstoffen Propylenglykol und Glycerin. Das hört sich jetzt zwar aufregend an, aber beide Stoffe finden ebenso in der Lebensmittelherstellung Anwendung. Kann daher also die Frage aufkommen, Liquids seien krebserregend? Dann hätten im Grunde auch viele Lebensmittel dieselben oder ähnliche Wirkungen. Langfristige Tests und Studien bezüglich der Krebserregbarkeit von Liquids liegen noch nicht vor. Dasselbe gilt für die Aromen, die den Liquids zugefügt werden, um eine große Geschmacksvielfalt bieten zu können. Der Anteil an Aromen an den Liquids ist sehr gering und sie enthalten Inhaltsstoffe, die ebenso über Kaugummis, Süßigkeiten und Fertiggerichte konsumiert werden. Demnach kann man davon ausgehen, dass diese die Gesundheit weit weniger beeinträchtigen als der Tabakkonsum.

Machen Liquids süchtig?

Liquids selbst sorgen für keinerlei Abhängigkeit beim Konsum. Auch den Aromen ist keine derartige Wirkung nachzuweisen. Bei den Zigaretten ist das Nikotin der Auslöser für die Sucht. Liquids ohne Nikotin sind daher kaum ausschlaggebend für eine Abhängigkeit. Anders verhält es sich bei Liquids mit Nikotin, die sehr wohl dazu führen können. Liquids können Nikotin enthalten, müssen es aber nicht. Es werden beide Varianten angeboten. Nichtraucher, die die E-Zigarette einmal probieren möchten, sollten eher auf die nikotinfreie Variante zurückgreifen. Für Raucher hat es sich als Vorteil erwiesen, dass sie mithilfe des Dampfens leichter den Schritt weg von der Zigarette schaffen. Aromen enthalten unterschiedlich viel Nikotin. Daher kann jeder selbst für sich und seine Bedürfnisse jene Ausführungen wählen, die für ihn am besten passen. Und um von der Zigarette weg zu kommen, kann der Anteil an Nikotin in den Aromen kontinuierlich reduziert werden, bis schließlich kein Suchtverlangen mehr besteht.

Liquids in den Medien

In den Medien werden E-Zigaretten und Liquids nicht immer positiv behandelt. Vielerorts stoßen Dampf-Fans auf Kritiker, die dem Dampfen eine ebenso gesundheitsschädigende Wirkung nachsagen wie der Zigarette. Die Meinungen diesbezüglich gehen auseinander. Einerseits wird beim Dampfen lediglich Wasserdampf mit den gewählten Aromen inhaliert, andererseits ist auch die Rede davon, dass beim Erhitzen der Trägerstoffe gefährliche Stoffe entstehen können, die durch das „Dampfen“ in den Körper gelangen.

Fazit

Bei der Tabakzigarette werden durch das Verbrennen bis zu 250 chemische Substanzen frei, die krebserregend sind und direkt in den Körper gelangen. Der Dampf von E-Zigaretten enthält deutlich weniger bedenkliche Stoffe, da keine Verbrennung stattfindet. Allerdings kann bezüglich der E-Zigaretten noch nicht auf Langzeitstudien zurückgegriffen werden, sodass dahingehend auch keine sicheren Daten und Fakten belegt werden können. Ob E-Zigarette oder Tabakzigarette - in jedem Fall ist es am Gesündesten, überhaupt nicht zur Zigarette zu greifen.