Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer will Oberbürgermeisterin in Heidelberg werden. Ihr Abgang wird eine Lücke in die Landesregierung reißen, kommentiert Renate Allgöwer















Wissenschaftsministerin Theresia Bauer gibt ihr Regierungsamt auf und will grüne Oberbürgermeisterin in Heidelberg werden. Ihr Weggang wird eine Lücke ins Kabinett von Winfried Kretschmann reißen. Trotz des Untersuchungsausschusses zur Zulagenaffäre an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg war und ist Bauer eine weithin anerkannte Ministerin und ein Pfeiler der Landesregierung.