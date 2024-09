Wissenschaftler aus Nürtingen: Wie Künstliche Intelligenz beim Lernen hilft

1 Mathias Engel ist Hochschuldidaktiker am HfWU-Standort Nürtingen. Foto: privat

Mathias Engel und Tobias Leiblein untersuchen an der Hochschule in Nürtingen, inwieweit ein KI-Tutor die akademische Lehre unterstützen kann.











Link kopiert

Das Aufkommen von Sprachmodellen wie beispielsweise ChatGPT stellte die akademische Lehre in den vergangenen Jahren vor Herausforderungen. Die Angst der Lehrenden, abgeschafft zu werden sowie die Unsicherheit für Studierende, die Grenzen zum Plagiat zu überschreiten, seien zentrale Punkte im Diskurs, erklärt Tobias Leiblein. Er ist als Hochschuldidaktiker an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) in Nürtingen tätig und regelmäßig mit dem Thema Künstliche Intelligenz konfrontiert.