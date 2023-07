1 Anne Hannich hat ihr Wirtshaus im Feuerbacher Tal verlassen und will an einem neuen Ort mit ihrem Heurigen neu anfangen. Foto: Michael Steinert

Unschön endet die Ära des Heurigen mit Anne Hannich nach zehn Jahren. Der Streit zwischen dem Musikverein als Vermieter und der Wirtin führt vor Gericht. Conny und Timo Weitmann übernehmen das Lokal. Wir haben die Einzelheiten.















Heurige sind beliebte Lokale in Österreich, in denen Wein wie der Grüne Veltliner ausgeschenkt wird und wo man in uriger Atmosphäre regionale Gerichte genießt. Zehn Jahre lang besaß die Riesling-Metropole Stuttgart an der Mähderklinge 6 im Feuerbacher Tal einen Heurigen. In dem Wirtshaus mit knarrenden Holzmöbeln und Hirschgeweih an der Wand haben Tennisstars des Weissenhof-Turniers bei ihrer „Players Night“ getanzt, wurden Hochzeiten gefeiert, hat man schöne Sommernächte im Freien erlebt. Zuletzt öffnete Anne Hannich aber immer seltener. Jetzt hat sich die Wirtin endgültig verabschiedet.