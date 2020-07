Wirtschaftslage in Esslingen

1 Auch der Einzelhandel klagt über fehlende Umsätze in Corona-Zeiten – viele sehen als Grund dafür vor allem die Maskenpflicht. Foto: Roberto Bulgrin

Die derzeitige Lage ist für viele Unternehmen schwierig. Doch eine aktuelle Umfrage von Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing zeigt, dass die örtlichen Firmen wieder etwas Hoffnung für die nähere Zukunft haben.

Esslingen - Die Corona-Pandemie hat viele Unternehmen hart getroffen – auch in Stadt und Kreis Esslingen. Doch trotz der schwierigen Lage sehen einige Betriebe in der Stadt auch wieder Licht am Ende des Tunnels. Eine aktuelle Blitzumfrage von städtischer Wirtschaftsförderung und Esslinger Stadtmarketing zeigt, dass die Firmen für die nähere Zukunft nicht völlig schwarz sehen. Allerdings ist die Stimmung nur sehr verhalten optimistisch angesichts der Gefahr weiterer Infektionswellen und der Befürchtung, dass internationale Handelshemmnisse weiter verstärkt werden könnten.