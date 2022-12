Wirtschaft in Holzgerlingen

1 Tesla kommt nach Holzgerlingen. Foto: Archiv/Simon Granville

Der Firmenschriftzug am ehemaligen Eisenmann-Forschungszentrum in Holzgerlingen zeigt an: Tesla kommt. Die US-Firma wird im Gewerbegebiet wohl einen Vertriebsstandort errichten.















Der Schriftzug an der Fassade und viele neue Autos auf dem Gelände machen deutlich: Tesla zieht auf das ehemalige Eisenmann-Areal in der Daimlerstraße in Holzgerlingen. Dem Vernehmen nach soll dort ein Vertriebsstandort entstehen. „Also keine Produktion“, stellt der Erste Beigeordnete der Stadt Holzgerlingen, Jean-Rémy Planche, auf Nachfrage klar, „ansonsten wissen wir auf dem Rathaus auch nicht viel darüber, wir sind ja nicht Vermieter.“