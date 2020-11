Teile der Wurzel Mediengruppe mit Hauptsitz in Esslingen haben beim Amtsgericht einen Insolvenzantrag gestellt. Grund seien auch die schwierigen Marktverhältnisse in der Printbranche. Doch die Gewerkschaft ver.di übt heftige Kritik an der Unternehmensführung und dem Umgang mit Mitarbeitenden.