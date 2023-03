1 Das neue Firmengelände. Foto: Roberto Bulgrin

Das Unternehmen aus Wolfschlugen errichtet nahe der Bundesstraße 10 ein Gebäude in Dreiecksform.















Für mehrere Millionen Euro baut das Unternehmen Westo-Bau bis Herbst nächsten Jahres in der Esslinger Pliensauvorstadt ein sechsgeschossiges Bürogebäude in Dreiecksform. Baubeginn auf dem Gelände an der Hedelfinger Straße 32 war am Freitag. Zuvor war auf dieser Fläche das Esslinger Traditionsunternehmen Gerecke Leder ansässig, das nach mehr als 100 Jahren seine Pforten geschlossen hatte. Insgesamt wird das Grundstück mit einer Größe von 2450 Quadratmetern, die der Käufer nach dem Erwerb im Jahr 2019 räumen ließ, auf einer Fläche mit zweimal 45 Metern und einmal 27 Metern Kantenlänge dreieckig bebaut. Das Wolfschlugener Unternehmen zieht mit insgesamt 20 Architekten, Bauingenieuren und Technikern nach Esslingen auf eine Fläche mit 700 Quadratmetern um. Für eine zweite Fläche mit 450 Quadratmetern seien die Verhandlungen mit einem potenziellen Mieter weit gediehen, sagt der Geschäftsführer Martin Ritter. Für die verbleibenden 950 Quadratmeter gebe es bereits ebenfalls Interessenten.

Der Gebäudegrundriss umfasst 620 Quadratmeter. Entstehen sollen fünf Vollgeschosse sowie ein zurückgesetztes Dachgeschoss, das künftig als Multifunktionsraum und Treffpunkt für die Mitarbeiter genutzt werden kann. Der Neubau soll wegen seiner markanten dreieckigen Form „Esslinger 3Eck am Neckar“ heißen.

Die Fassade und die Fenster werden schwarz gestaltet. Das Dach wird begrünt und mit einer Photovoltaikanlage versehen. Geheizt und gekühlt soll das Gebäude mit der Temperaturdifferenz des Grundwassers werden, sodass der Neubau in Summe einem KfW-Standard 40 entsprechen wird. Dazu sollen etwa 1200 Quadratmeter Glasfassade und Fenster beitragen, die außerdem Schall- und Sonnenschutz bieten. Auch Ladesäulen für Elektroautos sind auf dem Gelände des Unternehmens vorgesehen.