1 Azubi Robin Bayer (links) und Wasni-Geschäftsführer Daniel Kowalewski. Foto: /Janey Schumacher

Wasni aus Esslingen steht vor dem größten Erfolg in der jungen Unternehmensgeschichte. Es ist nominiert für den Landespreis für junge Unternehmen.















Den Umsatz in wenigen Jahren vervielfacht, die Produktionszeit für jedes einzelne Produkt deutlich verringert. Die Mitarbeiterzahl: Um 500 Prozent gestiegen in nicht einmal einem Jahrzehnt. Die Fabrikfläche im vergangenen Jahr verdreifacht. Die Produktpalette erweitert, die Zahl der angefertigten Stücke mehr als vervierfacht. Und sich trotzdem treu geblieben. Geht das? In der Regel nicht, allerhöchstens in einer Sonntagsrede. Aber was ist schon die Regel? Wasni, so der Name des Unternehmens, steht für diesen Satz: Wenn anders sein normal ist.