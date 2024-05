Wirtschaft in Esslingen: Versteckt Esslingen seine Industriehistorie?

1 Esslingen ist schon seit langer Zeit auch eine Industriestadt. Foto: Roberto Bulgrin/rb

Die Stadt zeigt gerne ihre Altstadt und deren historische Architektur. Vergisst sie dabei ihr industrielles Erbe? Mit dem Thema beschäftigt sich jetzt auch der Gemeinderat.











Esslingen soll seine Wirtschafts- und Industriegeschichte stärker präsentieren: Das fordert die CDU-Fraktion im Gemeinderat. Esslingen gelte als die Wiege der Industrialisierung in Württemberg. Namhafte Unternehmen hätten das wirtschaftliche Profil der Stadt geprägt. Manche davon hätten bis heute ihren festen Platz im Wirtschaftsleben der Stadt, andere seien mit der Zeit verschwunden. Gerade in Zeiten eines zunehmenden wirtschaftlichen Strukturwandels könne der Blick zurück auf die Anfänge der Industrialisierung besonders wertvoll sein, „weil die Kenntnis der Geschichte wertvolle Hinweise für die Zukunft geben kann“, steht in einem Antrag der CDU.

Konkret gefragt wird darin unter anderem, welche Möglichkeiten die Stadtverwaltung sieht, die Esslinger Wirtschafts- und Industriegeschichte kontinuierlich einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren? Zudem fragt der Antrag danach, ob es in absehbarer Zeit Gründungsjubiläen gebe, die einen zusätzlichen Anlass für eine nähere Betrachtung der Firmengeschichte bieten könnten? Konkret denkt die CDU dabei an die Metallwarenfirma Christian Wagner, deren Gründung sich im Jahr 2024 zum 500. Mal jährt. Die Produkte der Firma sind bis heute in Sammlerkreisen begehrt. Nach wie vor am Markt ist das Familienunternehmen Fliesen-Nürk, das auch städtebaulich in der Pliensauvorstadt Spuren hinterlassen hat. Der Antrag der CDU fragt danach, ob die Metallwarenfirma Christian Wagner nicht sogar ein Pilotprojekt werden könnte, um die Industriehistorie der Stadt stärker in den Fokus zu rücken.

Die Stadt Esslingen ist die größte Stadt im Kreis Esslingen, der wiederum zu den wirtschaftsstärksten Kreisen in ganz Deutschland gehört. Auf der Homepage der Stadt Esslingen gibt es zwar ein Stadtporträt, doch spielen hier Wirtschaft und Industrie keine Rolle. Mit der Ausstellung „Made in Esslingen“ hatte allerdings das Stadtmuseum 2021/22 einen viel beachteten Überblick über namhafte Esslinger Firmen geboten.