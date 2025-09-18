Wirtschaft in Esslingen: TK Elevator: Neuanfang durch Neubau in Esslingen

1 In der Esslinger Zeppelinstraße ist für Kosten von rund 80 Millionen Euro der Neubau von TK Elevator entstanden. Foto: Roberto Bulgrin

TK Elevator hat seinen Standort Neuhausen aufgegeben, Arbeitsplätze gehen verloren. Doch mit seinen neuen Gebäuden möchte sich das Unternehmen wieder nach oben bringen.











﻿Mit dem Niederdrücken eines Buzzers und einem Regen an bunten, dünnen Papierstreifen eröffneten Verantwortliche am Donnerstag symbolisch den Neubau der TK Elevator Aufzugswerke in Esslingen. Auf dem ehemaligen Eberspächer-Gelände in der Zeppelinstraße ist in knapp 18 Monaten Bauzeit für Kosten in Höhe von rund 80 Millionen Euro ein Produktionskompetenzzentrum mit gut 420 Mitarbeitenden und Platz für etwa 30 Azubis entstanden.