Wirtschaft in Esslingen: TK Elevator: Neuanfang durch Neubau in Esslingen
1
In der Esslinger Zeppelinstraße ist für Kosten von rund 80 Millionen Euro der Neubau von TK Elevator entstanden. Foto: Roberto Bulgrin

TK Elevator hat seinen Standort Neuhausen aufgegeben, Arbeitsplätze gehen verloren. Doch mit seinen neuen Gebäuden möchte sich das Unternehmen wieder nach oben bringen.

﻿Mit dem Niederdrücken eines Buzzers und einem Regen an bunten, dünnen Papierstreifen eröffneten Verantwortliche am Donnerstag symbolisch den Neubau der TK Elevator Aufzugswerke in Esslingen. Auf dem ehemaligen Eberspächer-Gelände in der Zeppelinstraße ist in knapp 18 Monaten Bauzeit für Kosten in Höhe von rund 80 Millionen Euro ein Produktionskompetenzzentrum mit gut 420 Mitarbeitenden und Platz für etwa 30 Azubis entstanden.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.