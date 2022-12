1 Die Unternehmen im Landkreis sehen offenbar nicht mehr ganz so schwarz wie Anfang des Jahres. Unser Archivfoto zeigt einen Blick in die Produktion der Göppinger Firma Mink. Foto: Giacinto Carlucci

Was erwarten die Unternehmen im Landkreis Göppingen vom Wirtschaftsjahr 2023? Die Aussichten scheinen besser als erwartet. Der IHK-Geschäftsführer spricht sogar davon, dass teilweise ein leicht verhaltener Optimismus spürbar sei. Die Gründe.















Während die Gesamtprognosen für das Jahr 2023 pessimistisch sind, senden etliche Unternehmen positive Signale. „Viele Betriebe zeigen sich zum Jahresende insgesamt zufrieden mit dem Geschäftsverlauf im Jahr 2022“, bestätigt der Göppinger IHK-Geschäftsführer Gernot Imgart. Zumal in der Industrie ein guter Auftragsbestand vorhanden sei, der in das neue Jahr mitgenommen werde. „Trotz der vielfältigen Krisen und der Unsicherheit wollen die Betriebe deswegen für 2023 eher die Chancen und weniger die Risiken in den Blick nehmen“, so Imgart weiter. Teilweise sei ein leicht verhaltener Optimismus spürbar.