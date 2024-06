Wirtschaft im Kreis Esslingen: Weilheimer Firma EPT bleibt in Teilen erhalten

1 Die Firma EPT am Standort Weilheim bleibt zumindest zum Teil erhalten. Foto: EPT

Die Übernahme des insolventen Traditionsunternehmens durch den bisherigen Gesellschafter Kesseböhmer sichert 62 Arbeitsplätze und eine Perspektive. Der Abbau von 43 Stellen soll sozialverträglich erfolgen.











Es ist eine gute Nachricht für die Mitarbeiter der angeschlagenen Firma EPT Energietechnik Produktions GmbH in Weilheim. Im Dezember vergangenen Jahres wurde die Insolvenz in Eigenverwaltung eröffnet – und in diesem Verfahren hat es nun „eine unerwartete Wendung gegeben“, heißt es in einer Mitteilung. So konnte mit dem Betriebsrat eine Übernahme durch den bisherigen Gesellschafter, die Kesseböhmer-Gruppe, verhandelt werden. Dies erlaubt einen Teilerhalt und die Neuaufstellung des Unternehmens. Von einem „Erfolg in letzter Sekunde“, spricht der vom Amtsgericht bestellte Sachwalter Stefan Meyer von der Anwaltskanzlei Pluta.