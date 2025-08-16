Wirtschaft im Kreis Esslingen: Preisendanz: Wirtschaftswende nimmt Fahrt auf

1 Sieht die Wirtschaft im Aufwind: der CDU-Bundestagsabgeordnete David Preisendanz. Foto: Ines Rudel

Nach drei Jahren Rezession sieht David Preisendanz die Wirtschaft im Aufwind. Diese Stimmungsaufhellung begründet der CDU-Politiker mit hohen KfW-Förderungen.











Link kopiert

Geht es wirklich aufwärts? Sonnigere Signale glaubt der CDU-Bundestagsabgeordnete David Preisendanz am lange trüben Konjunkturhimmel erkennen zu können. Nach drei Jahren Rezession würden die Unternehmen wieder positiver in die Zukunft schauen. Fest macht der Christdemokrat das an den 111,2 Millionen Euro KfW-Fördermitteln, die im ersten Halbjahr 2025 in den Landkreis Esslingen geflossen seien.

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine Förderbank, die im Auftrag von Bund und Ländern Privatpersonen oder Unternehmen bei Vorhaben wie dem Bau, dem Kauf oder der Sanierung von Wohnungen finanziell unterstützt. Nach Angaben von Preisendanz wurde in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres dem Mittelstand im Kreis Esslingen mit 31 Millionen Euro unter die Arme gegriffen. Dieses Geld sei auch für Klima-, Innovations- und Gründungsvorhaben verwendet worden. Der Großteil der KfW-Förderungen entfalle mit knapp 52,3 Millionen Euro aber auf den Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien.

Auch Förderung von Digitalisierung und Innovation möglich

Zahlen, die Preisendanz optimistisch stimmen: „Die Investitionsbereitschaft und Gründungsvorhaben zeigen deutlich, dass die angestoßene Wirtschaftswende Fahrt aufnimmt.“ Die seit Juli bestehenden Förderangebote für Digitalisierung und Innovation seien ebenfalls erfolgreich angelaufen: „Sie bieten auch kleineren Unternehmen niederschwellige Finanzierungsoptionen ohne Mindestkreditbetrag.“