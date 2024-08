Wirtschaft im Kreis Esslingen: „Nur für Frauen“ lautet das Motto eines noch jungen Business-Netzwerks

1 Sabine Maurus, Nadine Zink, Daniela Geiges, Ramona Geist, Gudrun Bolchini, Julia Verboon und Christine Hahn (von links) bilden das Vorstandsteam des Vereins Frauenwerk. Foto: privat

Viele Frauen sind beruflich als Solo-Selbstständige unterwegs. In dem noch jungen Netzwerk „Frauenwerk“ unterstützen sie sich gegenseitig – und haben sich einiges vorgenommen. Unter anderem organisieren sie in Kirchheim/Teck eine Messe.











Link kopiert

Ein Business-Netzwerk speziell für Frauen: Ist das nötig? „Wir haben alle die gleichen Themen“, sagt Daniela Geiges, die drei kleine Jungs großzieht und gleichzeitig ein Kreativatelier in Weilheim/Teck aufgebaut hat. Der Schritt in die Selbstständigkeit warf aber eine Menge Fragen auf. Und auf der Suche nach Frauen in einer ähnlichen Lage lernte sie auf Instagram die Waldpädagogin Nadine Zink kennen. Beide gründeten eine Whatsapp-Gruppe, die rasant wuchs und im November des vergangenen Jahres zur Gründung des Vereins „Frauenwerk“ führte. Denn da hatte man schon die Idee, eine Messe von Frauen für Frauen auf die Beine zu stellen, was entsprechende Strukturen erfordert.

Mittlerweile hat der Verein rund 60 Mitglieder. „Die meisten von uns sind One-Woman-Shows, alles in einer Person“, sagt Julia Verboon, Vorstandsmitglied und beruflich in der Gesundheitsprävention tätig. Sie spricht von Solo-Selbstständigen und Freiberuflerinnen, die sich selbst um alles kümmern, von der Werbung bis zu juristischen Fragen, vom Mietvertrag bis zur Steuerzahlung. Allerdings können nicht alle für alles Expertinnen sein. Sich gegenseitig zu unterstützen oder auch einfach eine Empfehlung zu bekommen, ist da Gold wert. Das funktioniere beim Frauenwerk sehr gut, sind sich Verboon und Geiges einig, Solidarität und Hilfsbereitschaft seien groß. So bekam Geiges von anderen beispielsweise Tipps für ihre Posts auf Instagram. „Das hat mir geholfen“, sagt sie. Einem anderen Mitglied konnte ein Raum zur Miete vermittelt werden, weitere Beteiligte planen gemeinsame Projekte oder haben bereits welche organisiert.

Ursprünglich wollten die Frauen gar kein neues Netzwerk gründen, sondern sich irgendwo anschließen. Aber sie fanden zwar Zusammenschlüsse von weiblichen Führungskräften, Unternehmerinnen, Ärztinnen und Akademikerinnen – aber nichts, was ihre eigene Situation und das Ziel, sich „in allen Lebensbereichen zu unterstützen“, widerspiegelte. Frauen müssten viele Rollen erfüllen, sagt Daniela Geiges, und der Austausch zwischen ihnen sei ein anderer, als wenn Männer dabei wären. Das Prinzip „nur für Frauen“ ist deshalb unumstößlich, ob im Verein oder bei der geplanten Messe „Frauen-Feuerwerk“ im November. Mit letzterer wollen die Macherinnen zeigen, was Frauen alles auf die Beine stellen und gleichzeitig ihr Netzwerk „noch ein bisschen pushen“.

„Wir sind mächtig stolz auf das, was wir geschafft haben im letzten Jahr“, sagt Geiges. Das Mitgliederspektrum ist breit gefächert, von der Immobilienmaklerin über die Floristin und verschiedene Coaches bis hin zur Tiertherapeutin, Trauerrednerin oder die Web-Designerin. Die Frauen kommen aus den Kreisen Göppingen und Esslingen, die Altersspanne reicht von 20 bis 60. Neben der gelebten Solidarität geht es ihnen auch darum, die Wirtschaft vor Ort zu stärken. „Wir wollen auch regional aufmerksam machen auf das, was es schon gibt und was hier geschaffen wird“, sagt Julia Verboon.

Der Austausch zwischen den Frauen erfolgt meist auf kurzem Weg über Social Media. In Workshops werden Themen aufgegriffen, die viele betreffen, zum Beispiel zu Finanzen oder rechtlichen Aspekten. „Wir versuchen, den Mitgliedern immer wieder Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten“, sagt Verboon. Dabei sind auch Externe willkommen; ebenso können bei den Netzwerktreffen, die an wechselnden Orten stattfinden, Neue einfach mal reinschnuppern.

Termine des Vereins Frauenwerk

Offene Treffen

Das nächste offene Netzwerktreffen des Frauenwerks findet am Donnerstag, 19. September, von 19 Uhr an im Vital-Loft bei Möbel Rau in der Sudetenstraße 150 in Kirchheim/Teck statt. Auch Frauen, die kein Mitglied sind, sind willkommen.

Messe mit Party

Der Termin für die Messe „Frauen-Feuerwerk“ ist am Samstag, 9. November, von 14 bis 23 Uhr. Selbstständige aus der Region stellen sich und ihre Arbeit vor, es gibt Workshops und eine After-Messe-Party „Mama geht tanzen“. Frauen, die ausstellen möchten, können sich online bewerben (www.frauenwerk-ev.de).