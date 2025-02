Wirtschaft im Kreis Esslingen: Neue IHK-Spitze fordert, Fokus nicht nur auf Auto und Maschinenbau zu legen

1 Die neue IHK-Präsidentin im Bezirk Esslingen-Nürtingen heißt Vanessa Bachofer (Mitte). Des weiteren auf dem Foto (von links): Christoph Nold (Geschäftsführer der IHK-Bezirkskammer), Beatrice Kiesel-Luik (Präsidiumsmitglied), Heike Gehrung-Kauderer (Vizepräsidentin) und Stefan Eberhard (Präsidiumsmitglied). Foto: /Fotografie Ebinger

Wechsel an der Spitze der Industrie- und Handelskammer Esslingen-Nürtingen: Das Präsidium ist neu aufgestellt mit Vanessa Bachofer, Unternehmerin aus Filderstadt, an der Spitze. Diese will einen nicht nur für Maschinenbau und Autobranche attraktiven Wirtschaftsstandort.











Die Industrie- und Handelskammer im Bezirk Esslingen-Nürtingen setzt sich seit jeher dafür ein, was aus Sicht der Mitgliedsunternehmen den Kreis Esslingen zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort macht. Angesichts der derzeitigen Krise in vielen Branchen betont das Präsidium, dass der Fokus nicht nur auf die Industriezweige Automobil und Maschinenbau gelenkt werden sollte. Das geht aus einer Pressemitteilung zur Wahl des neuen Präsidiums hervor, dem nun die Filderstädter Unternehmerin Vanessa Bachofer vorsteht.

„Gerade jetzt, wo unsere Wirtschaft schwächelt, gibt es viel zu tun“, sagte Bachofer, Geschäftsführerin von Mack & Schneider, eines auf Kunststofftechnik spezialisierten Betriebs. „Unser Standort muss attraktiv bleiben – nicht nur für den Maschinenbau und die Automobilbranche. Wir müssen naheliegende Tätigkeitsfelder wie Luft- und Raumfahrt, HealthCare und neue wie Bioökonomie und Datenwirtschaft in den Fokus nehmen.“

Die IHK-Bezirksversammlung hat Bachofer zur Präsidentin gewählt. Sie repräsentiert die vierte Generation ihres Familienunternehmens, das laut Firmenwebseite etwa 140 Mitarbeitende hat und Kunden in mehreren Branchen, darunter Automotive, Luft- und Raumfahrt und Textilmaschinenbau. Bachofer war bereits seit 2021 Präsidiumsmitglied. „Ich bedanke mich bei den Mitgliedern der Bezirksversammlung für das Vertrauen und freue mich auf meine neue Aufgabe als Präsidentin“, sagte sie anlässlich ihrer Wahl.

Stefan Eberhard ist neues Präsidiumsmitglied

Die bisherige Präsidentin Heike Gehrung-Kauderer, Chefin der Hotels Hirsch und Lamm in Ostfildern, hatte laut IHK den Wechsel angestoßen. Sie ist nun Vizepräsidentin und teilte mit, sie wolle sich weiter für ihr Hauptanliegen einsetzen: „die duale Ausbildung attraktiv machen und den Einsatz ausländischer Fachkräfte vereinfachen“.

Ebenfalls im Präsidium bleibt Beatrice Kiesel-Luik von Kiesel Bauchemie in Esslingen. Neu dabei ist Stefan Eberhard von der Energiehelden Academy in Plochingen. Der Betrieb mit fünf Mitarbeitern bietet Weiterbildungen im Bereich erneuerbare Energien an, beispielsweise für Montagefachkräfte für Photovoltaikanlagen. Ausgeschieden aus der Bezirksversammlung und dem Präsidium ist der frühere Esslinger Modehauschef Alexander Kögel.