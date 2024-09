Wirtschaft im Kreis Esslingen: Arbeitslosigkeit sinkt im Kreis Esslingen stärker

1 Im Kreis Esslingen sind derzeit weniger Menschen auf die Hilfe der Agentur für Arbeit angewiesen als noch im Sommer (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Seeger

Saisonüblich haben zum September einige zuvor Arbeitslose wieder einen Job gefunden. Diese Herbstbelebung ist im Kreis Esslingen stärker ausgefallen als im regionalen und im Bundesschnitt. Allerdings ist die Arbeitsmarktsituation schlechter als vor einem Jahr.











Link kopiert

Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres und nach der Sommerpause gibt es auch im Kreis Esslingen wieder weniger arbeitslos gemeldete Menschen als noch im August. Die Arbeitslosenquote beträgt derzeit vier Prozent. „Der saisonal übliche Anstieg der Arbeitslosigkeit über die Sommermonate liegt hinter uns und wir starten in einen Herbst, der mit einem spürbaren Rückgang der Arbeitslosigkeit einhergeht und insbesondere bei jungen Menschen unter 25 Jahren deutlich ausgefallen ist“, sagt Regina Paulitz, stellvertretende Leiterin der Agentur für Arbeit Göppingen mit den Landkreisen Esslingen und Göppingen. Deren Statistik zufolge waren im September im Kreis Esslingen 12 553 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 4,1 Prozent weniger als im August, aber 6,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Hinzu kommen die Menschen in sogenannter Unterbeschäftigung – Personen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, Sprachkursen oder kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit beispielsweise durch eine Erkrankung. Hier erfasste die Agentur im September weitere 17 254 Betroffene.

Jobaussichten steigen mit der Qualifikation

Im Vergleich zu umliegenden Kreisen ist die Arbeitslosigkeit in Esslingen stärker zurückgegangen. Für die Region Stuttgart beträgt die Arbeitslosenquote 4,6 Prozent.

Unsere Empfehlung für Sie Studientag am Gymnasium Plochingen Wie man Schülern das Thema Finanzen nahe bringt Beim Studientag des Plochinger Gymnasiums konnten die Schüler verschiedene Beratungsangebote nutzen. Das Team von FinChamp vermittelte dabei Grundlagen zum Thema Finanzen und warnte vor unseriösen Angeboten im Netz.

Paulitz betont, wie wichtig es bei der aktuellen Arbeitsmarktlage ist, einen Berufsabschluss in der Tasche zu haben. „Gut qualifizierte Arbeitskräfte finden schneller wieder einen Job als Ungelernte. Diese sind außerdem die ersten, die ihren Arbeitsplatz verlieren und sie tragen ein höheres Risiko, auch länger arbeitslos zu bleiben.“ Derzeit sind 4185 offene Stellen gemeldet – 521 weniger als im September 2023.