1 Es geht sozusagen treppauf am Arbeitsmarkt. Allerdings könnten anhaltende Lieferengpässe der Entwicklung schaden. Foto: dpa/Andreas Arnold

Einen „goldenen Oktober“ bilanziert die Agentur für Arbeit im Kreis Esslingen. Die Arbeitslosenquote ist um 0,2 Punkte auf 3,6 Prozent gesunken. Dennoch blickt die Behörde mit Sorge auf die kommenden Monate.















Kreis Esslingen - Die Erholung des Arbeitsmarktes im Kreis Esslingen hat in den vergangenen Wochen angehalten. Wie in ganz Deutschland ist auch zwischen Neckar und Fils die Arbeitslosigkeit erneut kräftig gesunken. Mittlerweile sind 3,6 Prozent aller Erwerbspersonen im Kreis Esslingen arbeitslos gemeldet – das entspricht fast dem Niveau vor Ausbreitung des Coronavirus hierzulande. Im Februar und März 2020 hatte die Arbeitslosenquote 3,4 Prozent betragen. „Goldener Oktober auch auf dem Arbeitsmarkt“ betitel die Agentur Göppingen, die auch für den Kreis Esslingen zu­ständig ist, ihren Bericht. Die Prognose für die kommenden Monate ist aber eher verhalten. Die anhaltende Kurzarbeit in vielen Betrieben, gestörte Lieferketten und ­steigende Energiekosten könnten die Situation kippen lassen, so die Sorge.