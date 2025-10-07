Wirtschaft im Kreis Esslingen: Arbeitslosigkeit bleibt auch nach den Sommerferien auf hohem Niveau

Arbeitslosigkeit bleibt auch nach den Sommerferien auf hohem Niveau

1 Laut Agentur für Arbeit ist die Arbeitslosigkeit im Kreis Esslingen weiter auf hohem Niveau. (Symbolfoto) Foto: Sven Hoppe/dpa

Der Arbeitsmarkt im Kreis Esslingen bleibt angespannt. Die übliche Dynamik der Jobbörsen nach der Sommerpause ist ausgeblieben. Besonders in zwei Gruppen ist die Arbeitslosigkeit hoch.











Weiterhin haben viele Menschen im Kreis Esslingen keine Stelle am Arbeitsmarkt. Das zeigt der Blick in die September-Statistik der Agentur für Arbeit. Demnach waren 14.754 Personen im Landkreis arbeitslos gemeldet – nur 33 weniger als im Vormonat August. Hinzu kommen weitere 17.896 Personen, die als unterbeschäftigt gelten, also beispielsweise in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sind, Sprachkursen oder kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit beispielsweise durch eine Erkrankung.

Üblicherweise sinkt die Arbeitslosigkeit im September, wenn zahlreiche Ausbildungs- und andere Arbeitsverhältnisse nach der Sommerpause beginnen. Das ist in diesem Jahr nicht so. „Die Arbeitslosigkeit liegt weiter auf hohem Niveau“, urteilt die stellvertretende Leiterin der zuständigen Arbeitsagentur Göppingen, Bettina Münz.

Arbeitsmarkt unter Druck: Über 2000 mehr Arbeitslose im Kreis Esslingen

Die Arbeitslosenquote betrug im September 4,7 Prozent. „Insbesondere der Vorjahresvergleich zeigt, dass der Arbeitsmarkt unter Druck ist“, sagt Münz. Im Vergleich zu September 2024 sind mehr als 2000 Menschen mehr von Arbeitslosigkeit betroffen, überproportional ist der Anstieg bei jungen Menschen unter 25 und älteren über 55.

Überdies sei die Beschäftigung im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Prozent zurückgegangen – hier stammen die jüngsten Zahlen allerdings aus dem März. Und die Zahl der bei der Arbeitsagentur gemeldeten Arbeitsstellen sei ebenfalls gesunken, weist Münz hin.