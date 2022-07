1 Baden mit fantastischer Aussicht: Der größte deutsche See ist der Bodensee im Dreiländereck von Deutschland, der Schweiz und Österreich. Foto: imago//stock&people

Der größte See Deutschlands ist bei Urlaubern äußerst beliebt. Noch ist die Wasserqualität hervorragend. Damit das so bleibt, bedarf es jedoch erheblicher Anstrengungen.















Keine Frage, der Bodensee ist beliebt: Allein in Hotels und Pensionen mit mehr als zehn Betten weist die Statistik der Internationalen Bodenseekonferenz für 2020 trotz Corona knapp 13 Millionen Übernachtungen in den Anrainerstaaten auf. Hinzu kommen mindestens noch einmal so viele Aufenthalte in anderen Unterkünften, etwa in Ferienwohnungen und auf Campingplätzen. Vor allem im Sommer lockt neben der schönen Landschaft auch die Aussicht auf ein kühles Bad in sauberem Wasser. Allerdings bekommt das Ökosystem des Sees durch den Klimaerwärmung Probleme, wie der Hitzesommer 2018 deutlich vor Augen geführt hat. Damals verendeten am Schweizer Ufer am Untersee mehrere Tausend Fische, vor allem Äschen, denen die hohen Wassertemperaturen von 26 bis 27 Grad besonders stark zusetzten.