Winterwetter hält an: In Stuttgart soll es wieder schneien – reicht es erneut zum Skifahren?

1 Das Winterwetter in Stuttgart hält an. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

In Stuttgart soll es wieder schneien, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst. Wann kommt der Schnee – und wie dick könnte die Schneedecke im Kessel werden?











Anfang der Woche freute sich Stuttgart über eine beachtliche Schneedecke, die so im Kessel eher selten zu sehen ist. Es kursierten Bilder von Stuttgartern, die sich kurzerhand Skier unter die Füße schnallten und ungeräumte Straßen als Piste nutzten.

An diesem Mittwoch soll es in Baden-Württemberg erneut schneien – und auch in Stuttgart dürfte es wieder etwas von der weißen Pracht geben. „Es wird schneien, es wird auch etwas liegen bleiben“, sagt Kai-Uwe Nerding vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Allerdings dürfte es nicht für Wintersport reichen. „Zehn Zentimeter dick wird die Schneeschicht dieses mal nicht“, so Nerding.

Am Donnerstagmorgen kann es auf Stuttgarts Straßen glatt werden. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Erst Regen, dann Schnee in Stuttgart

Der Mittwoch wird erst einmal trüb, es kann leicht regnen. Gegen 20 Uhr dürfte dann der Schneefall einsetzen, prognostiziert der Meteorologe. „Anfangs kann der Schnee auch mit Regen durchmischt sein.“ Spätestens gegen Mitternacht gehe der Niederschlag dann in Schnee über. Bis zum Donnerstagmorgen könnten zwei bis vier Zentimeter zusammenkommen, so Nerding.

Glatt wird es dann auch, im morgendlichen Berufsverkehr ist also Vorsicht geboten. Zumal es auch am Donnerstag weiter schneien soll. „Allerdings wächst die Schneeauflage dann nicht weiter“, sagt Nerding. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt dürfte dann auch schnell wieder Schluss sein mit dem Winterwunderland in Stuttgart.