7 Entschleunigt durchs Winterwunderland: Endlich Schnee unter den Schuhen auf dem Weg zur Elsbethenkapelle in Hopfgarten an der Hohen Salve. Foto: Bettina /d

Für schneearme Winter, umweltbewusste Gäste und sparsame Urlauber suchen Wintersportorte nach Alternativen zum klassischen Skizirkus. In den Kitzbüheler Alpen hat man das Thema Winterweitwandern entdeckt. Das geht mit wenig Schnee und ohne teuren Skipass.















Link kopiert

Vom stillen, weißen Winterwunderland fehlt erst mal jede Spur. Auf dem ersten Stück des gut 60 Kilometer langen Winterweitwanderwegs von Hopfgarten nach St. Ulrich am Pillersee dominiert Asphalt pur, zum Glück wenigstens auf kleinen Nebenstraßen, die nur ab und zu ein SUV auf dem Weg in die Natur beschlagnahmt. „Wandern im Winter ist anders. Mit Schnee, Eis, Lawinen, Wechten kann man klassische Wanderwege in Höhenlage nicht einfach in den Winter verlagern“, sagt Wanderführerin Elke Henke.