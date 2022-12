1 Die Jüngsten fühlen sich im Wintertreff ebenso wohl wie ihre Eltern. Hermann Beck (Mitte) freut sich schon auf die Fortsetzung dieses Angebots nach Weihnachten. Foto: Roberto Bulgrin

Wer an kalten Tagen gemeinsam mit anderen schöne Stunden in netter Atmosphäre verbringen möchte, ist beim Wintertreff der ökumenischen Familienbildungsstätte Esslingen richtig. Die EZ-Weihnachtsspendenaktion unterstützt dieses Projekt.















Gemütlich Zeit miteinander verbringen, andere treffen, gemeinsam spielen, reden und sich in netter Gesellschaft wohlfühlen – all das bietet der Wintertreff der Esslinger Familienbildungsstätte. Seit Anfang Dezember öffnet die FBS immer dienstags bis donnerstags von 10 bis 16 Uhr ihre Türen, und es sind vor allem junge Familien, die dieses Angebot gerne nutzen. „Wir fanden, dass so etwas in Esslingen noch fehlt“, sagt Hermann Beck. Und wenn sich der FBS-Geschäftsführer im Wintertreff umschaut und sieht, mit wie viel Freude alle das warmherzige Miteinander an kalten Tagen genießen, weiß er, dass die Familienbildungsstätte die richtige Idee hatte. Die Weihnachtsspendenaktion unserer Zeitung trägt dazu bei, dass der Wintertreff sogar kostenlos angeboten wird.

Zusammensein macht Freude

Hermann Beck erinnert sich noch gut daran, wie der Gedanke eines Wintertreffs für Familien geboren wurde: „Als die Energiepreise explodierten und viele Kommunen über die Einrichtung von Wärmestuben für diejenigen nachdachten, die ihre Wohnungen nicht mehr heizen können, fanden wir, dass das auch anders gehen muss. Wir wollten etwas anbieten, das allen Familien die Möglichkeit bietet, Zeit miteinander zu verbringen – ganz egal, ob sie sich die Heizkosten leisten können oder nicht. Gerade in der Weihnachtszeit spürt jeder ganz besonders, wie schön und wichtig das Zusammensein mit anderen ist.“ Dass solch ein mehrwöchiges Projekt großen Organisationsaufwand und auch die nötigen finanziellen Mittel erfordert, konnte Beck und seine Mitstreiter nicht schrecken. „Wenn man von etwas überzeugt ist, muss man zupacken und auch mal mutige Entscheidungen treffen“, findet der FBS-Geschäftsführer. „Zweifeln und zögern kann jeder. Wer sich nach Kräften bemüht, etwas zu bewegen, macht damit auch anderen Mut. Und dass wir Unterstützung durch die EZ-Weihnachtsspendenaktion erhalten haben, hat uns vieles sehr erleichtert.“

Mit ihren gut ausgestatteten Räumlichkeiten bietet die Familienbildungsstätte in der Berliner Straße 27 ideale Voraussetzungen für einen Wintertreff für Familien. Im Spielezimmer können sich Eltern mit ihren Kindern tummeln. Es gibt kostenlos heiße und kalte Getränke und etwas Gebäck. Das Wichtigste ist vielen jedoch das Zusammensein mit anderen. „Wenn man die strahlenden Gesichter der spielenden und bastelnden Kinder sieht und erlebt, wie freundlich und entspannt sich Menschen begegnen, die sich bei uns zum ersten Mal sehen, ist das für unser Team die größte Freude“, sagt Hermann Beck, der selbst so manche Betreuungsschicht im Wintertreff übernimmt: „Weil’s einfach Spaß macht.“ Und wenn das Interesse weiter zunimmt, wird es am Platz bestimmt nicht fehlen: „Dann nehmen wir einfach weitere Räume hinzu.“

Eine Idee wird publik

Wenn Hermann Beck eine erste Zwischenbilanz zieht, fällt die rundum positiv aus: „Unser Angebot wird sehr gut angenommen. Und wenn man sieht, wie sehr gerade die Kinder, aber auch deren Eltern dieses Miteinander genießen, ist das richtig schön. Wir sind selbst voll begeistert.“ Und was Beck besonders freut: „Man spürt, dass sich unser Wintertreff für Familien immer besser herumspricht. Diejenigen, die kommen, erzählen im Freundes- und Bekanntenkreis, wie gut es ihnen gefällt, und bringen beim nächsten Mal weitere Besucherinnen und Besucher mit.“ Bislang kommen vor allem Familien mit kleineren Kindern, doch Beck ist sicher, dass vermehrt auch Schulkinder dabei sein werden, wenn noch mehr publik wird, was in der FBS geboten wird.

Vor Weihnachten lädt der Wintertreff an diesem Donnerstag nochmals von 10 bis 16 Uhr zum Besuch ein, dann ist bis 10. Januar erst mal Pause. „Wir können uns vorstellen, dass viele über Weihnachten und Neujahr so viel geplant haben, dass der Bedarf nicht ganz so groß sein dürfte“, erklärt Hermann Beck. Aber am 10. Januar soll der Wintertreff wieder seine Türen öffnen – zunächst bis Ende des Monats. Und wenn der Bedarf weiterhin so groß bleibt, steht einer Verlängerung bis Ende Februar nichts im Weg.

Die Familienbildungsstätte und ihre Angebote

Porträt

Die ökumenische Familienbildungsstätte Esslingen (FBS) wurde 1929 als Evangelische Mütterschule gegründet und bietet heute in der Berliner Straße 27 jedes Jahr rund 350 Veranstaltungen, Seminare und Kurse an. Zweieinhalb hauptamtliche Personalstellen verteilen sich auf fünf Mitarbeitende, hinzu kommen 15 ehrenamtliche Kräfte sowie 90 Kursleiterinnen und -leiter auf Honorarbasis.

Konzept

Die FBS möchte mit unterschiedlichsten Familienbildungsangeboten dazu beitragen, „dass der Alltag in Familien gelingt“, und sie beteiligt sich an Projekten. Die Angebote sind für alle Menschen zugänglich – unabhängig von Alter, Herkunft, Religion, Kultur und Lebensform. Motiviert wird diese Arbeit aus einer christlich und sozial geprägten Werteeinstellung heraus.

Wintertreff

Vor Weihnachten öffnet der Wintertreff der FBS letztmals an diesem Donnerstag von 10 bis 16 Uhr und dann wieder vom 10. Januar an immer dienstags bis donnerstags jeweils von 10 bis 16 Uhr.